Магнітні бурі у червні 2024 року: календар

До кінця 2024 року Сонце перебуватиме на піку своєї активності, тому метеоексперти прогнозують подальше збільшення частоти та сили магнітних бур.
У червні 2024 року можливі магнітні бурі низької та середньої інтенсивності.
Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди США.
В останній день весни вдарила потужна магнітна буря червоного рівня. Штормитиме і 1 червня.
2 червня збурення геомагнітного поля Землі знизиться до зеленого рівня.
А вже 9 червня К-індекс магнітних бурь складатиме всього 2-3 бали. Однак 9 червня він знову підвищиться до небезпечних 4 балів.
Потужність магнітної бурі вимірюють за допомогою К-індексу. Він може становити від двох до дев'яти балів. Небезпечний період на прогнозах позначають червоним, середній - жовтим, а спокійний - зеленим.
Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Що потрібно робити в період магнітної бурі
- Стежити за самопочуттям: будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі
- Приділити увагу здоров'ю та відпочинку: можливо, вам знадобиться більше відпочинку та релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров'я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками
- Намагайтеся уникати ситуацій, які можуть викликати стрес або напругу. Це може включати в себе уникнення конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі
- Проведіть час на свіжому повітрі: для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом'якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття
Нагадаємо, Землю накрила найбільша за 20 років геомагнітна буря. У ніч проти 11 травня її K-індекс був максимальної позначки — 9. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних магнітних бур, в Україні помітили полярне сяйво.
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