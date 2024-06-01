Магнітні бурі у червні 2024 року: календар

До кінця 2024 року Сонце перебуватиме на піку своєї активності, тому метеоексперти прогнозують подальше збільшення частоти та сили магнітних бур.

У червні 2024 року можливі магнітні бурі низької та середньої інтенсивності.

Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди США.

В останній день весни вдарила потужна магнітна буря червоного рівня. Штормитиме і 1 червня.

2 червня збурення геомагнітного поля Землі знизиться до зеленого рівня.

А вже 9 червня К-індекс магнітних бурь складатиме всього 2-3 бали. Однак 9 червня він знову підвищиться до небезпечних 4 балів.

Потужність магнітної бурі вимірюють за допомогою К-індексу. Він може становити від двох до дев'яти балів. Небезпечний період на прогнозах позначають червоним, середній - жовтим, а спокійний - зеленим.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Що потрібно робити в період магнітної бурі

Стежити за самопочуттям: будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі

Приділити увагу здоров'ю та відпочинку: можливо, вам знадобиться більше відпочинку та релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров'я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками

Намагайтеся уникати ситуацій, які можуть викликати стрес або напругу. Це може включати в себе уникнення конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі

Проведіть час на свіжому повітрі: для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом'якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття

Нагадаємо, Землю накрила найбільша за 20 років геомагнітна буря. У ніч проти 11 травня її K-індекс був максимальної позначки — 9. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних магнітних бур, в Україні помітили полярне сяйво.

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