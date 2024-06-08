Де в Україні будуть дощі і грози: прогноз погоди на 9 червня

У неділю, 9 червня, в Україні буде тепло. Втім, у деяких регіонах буде негода - дощі і грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, а місцями - грози. На решті території опадів синоптики не прогнозують. На заході країни місцями сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +11-16°. Вдень в регіонах стовпчики термометрів покажуть +23-28°. = Вищі позначки фіксуватимуть на півдні, південному сході: вночі 16-21° тепла, а вдень - 27-32° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та на Київщині у середу буде мінлива хмарність. Вночі опадів синоптики не прогнозують. Втім, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Швидкість вітру - 5-10 м/с.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +14-16°, а вдень - +25-27°. На Київщині вночі синоптики прогнозують 11-16° тепла, а вдень - 23-28° тепла.

Як повідомлялося, в Україні наступного тижня погода зіпсується. Не очікується істотне коливання температур, але буде багато дощів часом із грозами.

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