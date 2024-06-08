В авіатрощі загинув легендарний астронавт, який першим облетів Місяць - AP

Літак, яким він керував один, упав у води біля Острови Сан-Хуан в штаті Вашингтон.

У віці 90 років в авіакатастрофі загинув відомий американський астронавт Вільям Андерс, який був першим, хто облетів Місяць та зробив культову фотографію "Схід Землі", на якій планета зображена як затінена блакитна мармурова куля з космосу.

Його смерть підтвердив для Associated Press син, підполковник ВПС у відставці Грег Андерс.

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Вільям Андерс - колишній астронавт місії "Аполлона-8 ", яка ознаменував початок нової ери в дослідженнях космічного простору і в історії людства. Андерс був одним із пілотів космічного корабля.

За словами сина, чоловік загинув у п’ятницю в авіатрощі. Літак, яким він керував один, упав у води біля Острови Сан-Хуан в штаті Вашингтон.

"Сім'я спустошена. Він був чудовим пілотом, і ми будемо за ним страшенно сумувати", - сказав Грег Андерс.

Раніше Андерс сказав, що ця фотографія стала його найважливішим внеском у космічну програму разом із забезпеченням того, що командний модуль і сервісний модуль "Апполона-8" працювали.

"Ця фотографія, перше кольорове зображення Землі з космосу, є однією з найважливіших фотографій у сучасній історії, оскільки вона змінила те, як люди бачили планету. Вважається, що ця фотографія викликала глобальний екологічний рух за те, що вона показала, наскільки делікатною та ізольованою виглядає Земля з космосу", - йдеться у матеріалі видання.

Перша кольорова фотографія Місяця (фотографія "Схід Землі"). ФОТО: Bill Nelson/X

У NASA відреагували на загибель Андерса. Адміністратор NASA і колишній сенатор Білл Нельсон сказав, що Андерс "втілив уроки та мету дослідження".

"У 1968 році, під час польоту "Аполлон-8", Білл Андерс зробив людству один з найглибших дарів, які тільки може зробити астронавт. Він побував на порозі Місяця і допоміг усім нам побачити дещо інше: самих себе. Він уособлював уроки та мету досліджень. Нам буде його не вистачати", - написав Нельсон на платформі X.

Нагадаємо, астрономи отримали дивний радіосигнал із космосу.

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