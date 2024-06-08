В авиатроше погиб легендарный астронавт, первым облетевший Луну — AP

Самолет, которым он управлял один, упал в воду у Острова Сан-Хуан в штате Вашингтон.

В возрасте 90 лет в авиакатастрофе погиб известный американский астронавт Уильям Андерс, который был первым, кто облетел Луну и сделал культовую фотографию "Восток Земли", на которой планета изображена как затененный голубой мраморный шар из космоса.

Его смерть подтвердил для Associated Press сын, подполковник ВВС в отставке Грег Андерс.

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Уильям Андерс – бывший астронавт миссии "Аполлона-8 ", ознаменовавший начало новой эры в исследованиях космического пространства и в истории человечества. Андерс был одним из пилотов космического корабля.

По словам сына, мужчина погиб в пятницу в авиатроше. Самолет, которым он управлял один, упал в воду у Острова Сан-Хуан в штате Вашингтон.

"Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и мы будем по нему ужасно скучать", — сказал Грег Андерс.

Ранее Андерс сказал, что эта фотография стала его важнейшим вкладом в космическую программу с обеспечением того, что командный модуль и сервисный модуль "Апполона-8" работали.

"Эта фотография, первое цветное изображение Земли из космоса, является одной из важнейших фотографий в современной истории, поскольку она изменила то, как люди видели планету. Считается, что эта фотография вызвала глобальное экологическое движение за то, что она показала, насколько деликатной и изолированной. смотрится Земля из космоса", — говорится в материале издания.

Первая цветная фотография Луны (фотография "Восход Земли"). ФОТО: Bill Nelson/X

В NASA отреагировали на гибель Андерса. Администратор NASA и бывший сенатор Билл Нельсон сказал, что Андерс "воплотил уроки и цель исследования".

"В 1968 году, во время полета "Аполлон-8", Билл Андерс сделал человечеству один из самых глубоких даров, которые только может сделать астронавт. Он побывал на пороге Луны и помог всем нам увидеть кое-что другое: самих себя. Он олицетворял уроки и цель исследований. Нам будет его не хватать", — написал Нельсон на платформе X.

Напомним, астрономы получили странный радиосигнал из космоса.

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