В НБУ рассказали, какие купюры в Украине подделывают чаще

В Украине на один миллион настоящих банкнот гривны выявляют всего 2,1 поддельных. Это один из самых низких показателей Европы по количеству поддельных купюр. Чаще подделывают банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года.

Об этом рассказывают в НБУ.

По словам начальника управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения Валерия Строчкова, Национальный банк, как и ЕЦБ, оценивает уровень подделок по количеству поддельных банкнот в один миллион настоящих в обращении.

С начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны в Украине остается низким. Это около 2,1 поддельных на один миллион настоящих банкнот по итогам 2023 года. В то же время в странах ЕС этот показатель был выше почти в восемь раз.

"Чаще всего злоумышленники подрабатывают и сбывают, в частности через заведения торговли, банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года. а злоумышленникам – трудно подработать", – отметил Валерий Строчков.

Он отметил, что НБУ постоянно мониторит состояние изъятия из оборота поддельных денежных знаков и системно сотрудничает с финансовыми учреждениями и правоохранительными органами по минимизации рисков попадания в оборот подделок.

Также мы писали, что в Киеве якобы появились фальшивые купюры номиналом в 200 грн. старого образца.

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