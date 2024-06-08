У НБУ розповіли, які купюри в Україні підробляють найчастіше

В Україні на один мільйон справжніх банкнот гривні виявляють всього 2,1 підроблених. Це один з найнижчих показників Європи за кількістю підроблених купюр. Найчастіше підроблюють банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року.

Про це розповідають в НБУ.

За словами начальника управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу Валерія Строчкова, Національний банк, як і ЄЦБ, оцінює рівень підробок за кількістю підроблених банкнот на один мільйон справжніх в обігу.

Від початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні в Україні залишається низьким. Це близько 2,1 підроблених на один мільйон справжніх банкнот за підсумками 2023 року. Водночас у країнах ЄС цей показник був вищим майже у вісім разів.

"Найчастіше зловмисники підробляють та збувають, зокрема через заклади торгівлі, банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року. Банкноти гривні зразка 2014–2019 років мають інноваційні оптично-змінні елементи, які касові працівники та громадяни, можуть легко перевірити, а зловмисникам – важко підробити", – зазначив Валерій Строчков.

Він зазначив, що НБУ постійно моніторить стан вилучення з обігу підроблених грошових знаків та системно співпрацює з фінансовими установами і правоохоронними органами для мінімізації ризиків потрапляння в обіг підробок.

Також ми писали, що у Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка.

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