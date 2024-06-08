Ексмер Ріо-де-Жанейро підключився до засідання міськради просто з туалету

У Бразилії стався казус з колишнім мером Ріо-де-Жанейро Сезаром Майя. Політик приєднався до онлайн засідання мерії сидячи на унітазі.

Про це пише Eseuro.

Смішний випадок з 78-річним політиком стався 5 червня, коли він брав участь в обговоренні питань культурної спадщини через відеозв'язок. Під час спілкування Сезар Майя випадково опустив камеру ноутбука і показав, що він сидить на унітазі.

Лідеру сесії Пабло Мелло, який крізь сміх намагався продовжувати порядок денний, довелося делікатно попросити Сезара вимкнути камеру: "Я прошу вас, будь ласка, вимкніть камеру".

Сезар Майя — бразильський політик, який був мером міста Ріо-де-Жанейро тричі (1993-1997, 2001-2005 та 2005-2009). Він розпочав свою політичну кар’єру у 80-х роках і з того часу обіймав різні посади на державній службі. Окрім мера, він був радником і федеральним депутатом.

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