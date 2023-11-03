NASA виявило нову планетарну систему: що про неї відомо

Космічний телескоп Kepler виявив сім нових планет у планетарній системі, яку назвали Kepler-385. Вони обертаються навколо далекої зірки, що віддає їм більше радіаційного тепла, ніж наше Сонце у своїй системі.

Про це повідомляє NASA.

У центрі системи Kepler-385 перебуває схожа на Сонце зірка, приблизно на 10% більша і на 5% гарячіша за наше світило. Дві внутрішні планети дещо більші за Землю та, ймовірно, камʼянисті з тонкою атмосферою. Інші пʼять планет — з радіусом приблизно вдвічі більшим за земний, у них може бути щільна атмосфера.

Раніше вчені з'ясували, що таємничі аномалії біля ядра Землі можуть бути залишками планети розміром із Марс, яка врізалася в нашу планету. На думку вчених, приблизно за 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, планета під назвою Тея врізалася в Землю. Зіткнення розплавило більшу частину Землі та Теї. На орбіту викинуло величезну кількість пилу і каміння — так зʼявився Місяць.

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