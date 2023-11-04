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У Росії заявили про нічний наліт дронів: де чули вибухи

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Росії заявили про нічний наліт дронів: де чули вибухи

Безпілотник / Фото: gettyimages.com

У Росії вночі проти 4 листопада знову було неспокійно. Жителі прикордонних з Україною областей РФ чули вибухи.

Росія заявила про чергову атаку БПЛА на Бєлгородську та Курську області.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Там стверджують, що російські засоби ППО знищили вночі чотири нібито українські БПЛА. Як зазначили у відомстві, "спроби здійснити атаки" БПЛА по об'єктах на території РФ відбувалися протягом ночі 4 листопада. Для цього, за словами пропагандистів, застосовувалися безпілотники літакового типу.

Нагадаємо, раніше, 2 листопада, росіяни заявляли, що збили шість безпілотників літакового типу над окупованим Кримом. А 31 жовтня росіяни стверджували також про спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку двома БПЛА літакового типу" по об'єктах Курської області.

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Дата публікації
Перегляди
330
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