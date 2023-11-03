Виклик для всього світу: експерт оцінив ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін скасував ратифікацію Договору про випробування ядерної зброї, аби знову залякати світ. Однак вже скоро відбудеться й інша подія, присвячена ядерній безпеці, яка матиме вплив на долю людства.

Росія намагається кинути виклик усьому світу своїми рішеннями щодо ядерної зброї. Однак це відбувається на тлі майбутніх переговорів між США та Китаєм, у яких нібито великий акцент буде спрямований на ядерну безпеку.

Про це розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, пише 24 Канал.

За його словами, нині Китай має конкретну мету: досягнути паритету зі Сполученими Штатами та Росією щодо кількості ядерних боєголовок у своєму арсеналі. Якщо вірити Договору про скорочення наступальних озброєнь СНО-3, обидві країни повинні мати не більше 1550 боєголовок.

Однак станом на сьогодні Пекін має лише 500 атомних бомб і планує протягом наступних десяти років виробити ще 1000.

"Проблема в тому, що кількість ядерної зброї, якою може володіти Китай, не регламентована ніякими договорами. Тому імовірно, що на зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна будуть шукати формулу для рамкового документу з цього приводу", – припустив аналітик.

Також можливо, що цей договір буде розширений і на інші країни “ядерного клубу”. Це було б гарним кроком для нормалізації відносин між Вашингтоном та Пекіном.

Водночас Росія своїми діями й далі намагається підкреслити, що вона готова до ядерної ескалації, перетворюючи зброю масового знищення з превентивної в наступальну. З огляду на це, у найближчому майбутньому питання ядерної зброї може стати предметом торгів між Вашингтоном, Пекіном та Москвою.

"Відмова Росії від договору про випробування ядерної зброї – це проблема не лише США, а й усього світу, тому що свого часу його підтримало понад 170 країн планети Земля", – наголосив Чаленко.

Нагадаємо, 2 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.

В українському МЗС вже відреагували на відповідне рішення РФ. Відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ухвалене Державною думою Російської Федерації, в МЗС України назвали ще однією провокацією держави-агресорки, спрямованою на посилення ядерного шантажу.

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