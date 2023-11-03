Росіянин відмовився платити аліменти через війну в Україні

Тема війни широко увійшла в судову практику під час розгляду цивільних позовів у РФ.

Росіянка, яка переїхала до Швеції з чотирма дітьми, вимушена була судитися з колишнім чоловіком. Той відмовлявся платити їй аліменти, бо вона, мовляв, дотримується антивоєнної позиції.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Можем объяснить".

Росіянин стверджував на суді в місті Самарі, що його колишня дружина бере участь у зборах матеріальної допомоги для українців. У зв’язку з цим він заявив, що аліменти можуть бути витрачені не на забезпечення його дітей, а на підтримку ЗСУ. Однак, суддя ухвалила рішення не на його користь.

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За інформацією видання, тема війни широко увійшла в судову практику під час розгляду цивільних позовів.

Зокрема, існують адвокати, які спеціалізуються на стягненні аліментів з "учасників СВО" та так званих "гробових" на користь батьків, які свого часу пішли з сім'ї, а тепер намагаються відсудити свою частку.

Нагадаємо, російського фізика Анатолія Губанова, який брав участь у проєкті гіперзвукового літака, у п'ятницю, 27 жовтня, засудили до 12 років позбавлення волі за "державну зраду". Засідання Московського міського суду відбувалося у закритому режимі через секретність справи.

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