У Росії вдесятеро підвищили штраф за неприбуття до військкомату

Раніше максимальна сума штрафу за неприбуття до військкомату в РФ передбачала 3 тисячі рублів, тепер — 30 тисяч рублів.

Держдума РФ удесятеро підвищила штраф за неприбуття до військкомату.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що 25 липня російська Держдума ухвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів.

Слід додати, що спочатку планувалося штрафувати росіян аж до 50 тисяч рублів, але перед II читанням у законопроєкті знизили суму штрафів до 30 тисяч.

До цього максимальна сума штрафу за цією статтею у Росії становила 3 тисячі рублів.

Крім того, на цьому ж засіданні Держдума РФ ухвалила в остаточному III читанні закон про підвищення призовного віку до 30 років. Пропаганда каже, що росіяни, яким виповниться 27 років до кінця 2023 року, не потраплять під дію нових норм про призовний вік.

Нагадаємо, раніше у Москві місцева влада почала вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні в Україні. У протилежному випадку погрожують розірвати контракти.

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