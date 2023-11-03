Россиянин отказался платить алименты из-за войны в Украине

Тема войны широко вошла в судебную практику при рассмотрении гражданских исков в РФ.

Россиянка, переехавшая в Швецию с четырьмя детьми, вынуждена была судиться с бывшим мужем. Тот отказывался платить ей алименты, потому что она, мол, придерживается антивоенной позиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Можем объяснить".

Россиянин утверждал на суде в городе Самаре, что его бывшая жена принимает участие в собрании материальной помощи для украинцев. В этой связи он заявил, что алименты могут быть израсходованы не на обеспечение его детей, а на поддержку ВСУ. Однако судья приняла решение не в его пользу.

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По информации издания, тема войны широко вошла в судебную практику при рассмотрении гражданских исков.

В частности, существуют адвокаты, специализирующиеся на взыскании алиментов с "участников СВО" и так называемых "гробовых" в пользу родителей, которые в свое время ушли из семьи, а теперь пытаются отсудить свою долю.

Напомним, российского физика Анатолия Губанова, участвовавшего в проекте гиперзвукового самолета, в пятницу, 27 октября, приговорили к 12 годам лишения свободы за "государственное предательство". Заседание Московского городского суда проходило в закрытом режиме из-за секретности дела.

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