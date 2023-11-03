Вызов всему миру: эксперт оценил ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин отменил ратификацию Договора об испытаниях ядерного оружия, чтобы снова запугать мир. Однако уже скоро произойдет и другое событие, посвященное ядерной безопасности, которое повлияет на судьбу человечества.

Россия пытается бросить вызов всему миру своими решениями по ядерному оружию. Однако это происходит на фоне предстоящих переговоров между США и Китаем, в которых якобы большой акцент будет направлен на ядерную безопасность.

Об этом рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, пишет 24 Канал.

По его словам, в настоящее время Китай преследует конкретную цель: достичь паритета с Соединенными Штатами и Россией по количеству ядерных боеголовок в своем арсенале. Если верить Договору о сокращении наступательных вооружений СНВ-3, обе страны должны иметь не более 1550 боеголовок.

Однако на сегодня Пекин имеет лишь 500 атомных бомб и планирует в течение следующих десяти лет выработать еще 1000.

"Проблема в том, что количество ядерного оружия, которым может владеть Китай, не регламентировано никакими договорами. Поэтому, вероятно, на встрече Джозефа Байдена и Си Цзиньпина будут искать формулу для рамочного документа по этому поводу", — предположил аналитик.

Также возможно, что этот договор будет расширен и на другие страны ядерного клуба. Это было бы хорошим шагом для нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином.

В то же время Россия своими действиями продолжает пытаться подчеркнуть, что она готова к ядерной эскалации, превращая оружие массового уничтожения из превентивного в наступательное. Учитывая это, в ближайшем будущем вопрос ядерного оружия может стать предметом торгов между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

"Отказ России от договора об испытаниях ядерного оружия – это проблема не только США, но и всего мира, потому что в свое время его поддержало более 170 стран планеты Земля", – подчеркнул Чаленко.

Напомним, 2 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации договора о запрещении ядерных испытаний.

В украинском МИД уже отреагировали на соответствующее решение РФ. Отзыв о ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, принятый Государственной думой Российской Федерации, в МИД Украины назвали еще одной провокацией государства-агрессорки, направленной на усиление ядерного шантажа.

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