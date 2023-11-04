Швеція передала ЗСУ гаубиці Archer

Техніка вже в Україні.

Швеція передала ЗСУ вісім новітніх самохідних артилерійських установок Archer. Вони вже є в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише SVT.

До слова, шведський уряд ухвалив рішення про передавання Archer у січні. За словами Йонсона, гаубиці Archer мають хорошу мобільність і високу точність.

Зазначається, що напередодні - у День ракетних військ та артилерії українські військові вперше показали САУ Archer, яку вже передали до бригад.

САУ Archer - шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Радіус її дії становить п'ять кілометрів. Для розгортання, відкриття вогню та від'їзду з місця потрібно лише кілька хвилин.

Нагадаємо, Politico повідомляє, що Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen. Втім, може минути близько року, перш ніж літаки опиняться в країні. Адже пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.

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