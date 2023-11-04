Швеция передала ВСУ гаубице Archer

Швеция передала ВСУ восемь новейших самоходных артиллерийских установок Archer. Они уже есть в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет SVT.

К слову, шведское правительство приняло решение о передаче Archer в январе. По словам Йонсона, гаубицы Archer обладают хорошей мобильностью и высокой точностью.

Отмечается, что накануне в День ракетных войск и артиллерии украинские военные впервые показали САУ Archer, которую уже передали в бригады.

САУ Archer – шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6. Радиус ее действия составляет пять километров. Для развертывания, открытия огня и отъезда с места нужно всего несколько минут.

Напомним, Politico сообщает, что Швеция приближается к предоставлению Украине истребителей Gripen. Впрочем, может пройти около года, прежде чем самолеты окажутся в стране. Ведь пилоты и инженеры будут нуждаться в обучении с незнакомыми системами.

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