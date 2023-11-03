Гроші на військову допомогу Україні закінчуються — Білий дім

Речниця Білого дому закликала Конгрес найближчим часом ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України.

Після оголошеного адміністрацією Байдена у п’ятницю, 3 листопада, оборонного пакета для України на суму 425 мільйонів доларів Білий дім чітко дав зрозуміти, що гроші, які США мають на подальшу військову допомогу швидко закінчуються.

Про це сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, передає CNN.

“Ми починаємо надавати Україні менші пакети [за президентськими повноваженнями], щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну якомога довше”, - наголосила вона.

У зв'язку із цим речниця Білого дому закликала Конгрес найближчим часом ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України, який передбачає 61,4 мільярда доларів для України та 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю.

Останній пакет військової допомоги США включав 125 мільйонів доларів у межах так званих президентських повноважень, тобто обладнання та зброю, отримані безпосередньо зі складів Міністерства оборони та швидко доставлені в Україну. Але це один із найменших пакетів, наданих Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Пакет також включав 300 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка вичерпала фінансування цього органу. Відповідно до USAI, уряд напряму укладає контракти з виробниками зброї, яку постачають до України.

Головний фінансовий директор Пентагону Майкл МакКорд на початку жовтня попередив, що гроші USAI закінчилися за попередній фінансовий рік, і закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України.

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