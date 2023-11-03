Не Арестович: автор скандальної публікації в Time натякнув на джерела

Шустер пояснив анонімність своїх співрозмовників тим, що вони хотіли привернути увагу до проблем, не піддаючи себе ризику.

Кореспондент журналу Time Саймон Шустер запевняє, що під час підготовки своєї скандальної статті спілкувався тільки з чинними радниками президента Володимира Зеленського.

Про це журналіст повідомив у коментарі "УП".

"Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "колишніх співробітників" Офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні”, - наголосив він.

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При цьому Саймон Шустер зауважив, що Олексій Арестович не працює в Офісі президента з весни-літа 2022 року.

“Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли", - зазначив журналіст.

Шустер пояснив анонімність своїх співрозмовників тим, що вони хотіли привернути увагу до проблем, не піддаючи себе ризику. За його словами, упродовж трьох тижнів у Києві він зустрічався з великою кількістю людей і говорив про різні проблеми.

За його словами, така суспільна реакція на статтю стала для нього сюрпризом.

Нагадаємо, стаття журналу Time про президента України Володимира Зеленського, війну та корупцію викликала бурхливу реакцію політиків і суспільства. Частину соціуму пригнічує викладена інформація, хтось критикує владу, ще частина критикує сам матеріал і його автора. ТСН.ua раніше зібрав усе, що відомо про статтю Time та реакцію на неї .

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