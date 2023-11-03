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Не Арестович: автор скандальной публикации в Time намекнул на источники

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Не Арестович: автор скандальной публикации в Time намекнул на источники

Офис президента Украины / Фото: УНИАН

Шустер объяснил анонимность своих собеседников тем, что они хотели привлечь внимание к проблемам, не подвергая себя риску.

Корреспондент журнала Time Саймон Шустер уверяет, что во время подготовки своей скандальной статьи общался только с действующими советниками президента Владимира Зеленского.

Об этом журналист сообщил в комментарии "УП".

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "бывших сотрудниках" Офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в одном предложении", — подчеркнул он.

При этом Саймон Шустер отметил, что Алексей Арестович не работает в Офисе президента с весны-лета 2022 года.

"Тогда был последний раз, когда мы с ним разговаривали", — отметил журналист.

Шустер объяснил анонимность своих собеседников тем, что они хотели привлечь внимание к проблемам, не подвергая себя риску. По его словам, в течение трех недель в Киеве он встречался с большим количеством людей и говорил о разных проблемах.

По его словам, подобная общественная реакция на статью стала для него сюрпризом.

Напомним, статья журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, войну и коррупцию вызвала бурную реакцию политиков и общества. Часть социума удручает изложенная информация, кто-то критикует власть, еще часть критикует сам материал и его автора. ТСН.ua ранее собрал все, что известно о статье Time и реакции на нее.

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Дата публикации
Просмотры
985
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