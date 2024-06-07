Астрономи отримали дивний радіосигнал із космосу: що це може бути

Астрономи отримали радіосигнал від незвичайної нейтронної зірки. Ці об'єкти є кінцевим продуктом деяких вибухів наднових.

Про це пише IFLScience.

Коли масивна зірка стискається під впливом власної гравітації, вона вибухає надновою і залишається лише надщільний об'єкт, тобто нейтронна зірка. Деякі з них обертаються навколо своєї осі з високою швидкістю і при цьому випромінюють радіохвилі. Іноді такі зірки здійснюють сотні обертів на секунду.

Згідно з дослідженням, вчені вперше виявили нейтронну зірку з дуже повільною швидкістю обертання, що кидає виклик нинішнім теоріям.

Нова нейтронна зірка отримала назву ASKAP J1935+2148 і її період обертання становить 53,8 хвилини. Об'єкт має різні стани радіовипромінювання: яскравий імпульс радіохвиль тривалістю від 10 до 50 секунд, імпульс радіохвиль, що у 26 разів слабший, тривалістю 370 мілісекунд, та період спокою.

За словами авторів дослідження, це дуже дивовижне відкриття нейтронної зірки, яка випускає радіохвилі таким чином. Вчених також дивує факт того, що радіосигнал повторюється з такою повільною швидкістю.

За даними астрономів, період спокою настає між викидом двох імпульсів радіовипромінювання, які відрізняються один від одного. Вчені вважають, що це відбувається через те, що причина радіовипромінювання змінюється.

Нагадаємо, зонд NASA під назвою Parker Solar Probe 24 грудня 2024 року спробує доторкнутися до Сонця. Загальна вартість такої станції становить $1,5 мільярда, вона захищена оболонкою з вуглепластика, що дозволяє витримувати високу температуру.

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