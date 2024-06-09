У барі в Мексиці обвалився балкон: є загиблі

Люди впали з висоти приблизно шести метрів.

В одному з мексиканських нічних закладів стався обвал балкона. Внаслідок падіння з третього рівня загинули троє людей, ще щонайменше 15 постраждали.

Про це пише Prensa Libre.

Зазначається, що інцидент стався у барі Rich у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Там відбувалася подія, пов'язана з очікуваним виступом співака Кевіна Морено, на який зібрався чималий натовп.

Раптово поблизу закладу обвалилися скляні бильця, люди впали з приблизно шестиметрової висоти.

У клубі після цього почалася паніка та штовханина, що призвело до збільшення кількості постраждалих. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Мексиці кандидата у мери застрелили під час зустрічі з виборцями.

В одному з барів у Мексиці обвалився балкон: є загиблі

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