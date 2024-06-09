У Луцьку у відділенні "Нової пошти" пролунав вибух

У Луцьку на Соборності пролунав вибух 9 червня. Інцидент трапився у відділенні "Нової пошти".

Про це повідомляє 12 канал.

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Як розповіли у поліції, лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх у відділенні "Нової пошти" на Соборності. Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат - і та вибухнула.

Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає. Персонал пошти не постраждав.

Нагадаємо, 9 червня під час тривоги у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух.

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