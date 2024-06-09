В Луцке в отделении "Новой почты" раздался взрыв

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
В Луцке на Соборности раздались взрывы 9 июня. Инцидент произошел в отделении "Новой почты".
Об этом сообщает 12 канал.
Как рассказали в полиции, лучанин заказал в интернете три пиротехнических имитационных гранаты. Получив посылку, решил осмотреть их в отделении "Новой почты" на Соборности. Не соблюдая правил обращения с такими предметами, случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат - и она взорвалась.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его здоровью угроз нет. Персонал почты не пострадал.
Напомним, 9 июня во время тревоги в Миргороде на Полтавщине раздался взрыв.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Саммит мира в Швейцарии: о чем хотят договориться без Путина — обзор
- "4-летняя дочь держала папу за ногу и упрашивала не идти": на вокзале Закарпатья мужчину мобилизовали на глазах у детей
- Известный астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны