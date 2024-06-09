Путин перестал прятать дочерей – что о них известно

Дочери президента-диктатора России Владимира Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – редко появляются на публике, но на этой неделе они приняли участие в панелях на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел 8 июня.

Об этом пишет CNN.

Как предполагают журналисты, Путин может готовить дочерей к политической карьере, ведь такой шаг – обычная практика для российской элиты.

Официально российский президент не появлялся на публике со своими детьми. Путин никогда не подтверждал имена ни собственных детей, ни имена внуков. Российский президент рассказывал лишь, что его дочери работают в сфере науки и образования, но другие данные никогда не раскрывал.

Мария Воронцова и Екатерина Тихонова являются дочерьми Путина от его брака с бывшей женой Людмилой, с которой он расстался в 2013 году после почти 30 лет брака.

Тихонова на форуме выступала по видео и рассказывала об обеспечении "технологического суверенитета" военно-промышленного комплекса. Она была внесена в список спикеров форума в качестве генерального директора Национального фонда интеллектуального развития (NIDF).

Модератором панели являлся телеведущий и известный путинский пропагандист Владимир Соловьев.

Тихонова попала под санкции США и Великобритании в апреле 2022 года после вторжения России в Украину за ее работу в поддержку российского Министерства обороны.

В своем выступлении на форуме она говорила об инновациях и прекращении импорта технологий, связанных с гражданской и военной сферами.

Старшая дочь Мария Воронцова, также попавшая под санкции, лично присутствовала на форуме и рассказала на панели об инновациях в биотехнологиях и биопроизводстве. Врач-эндокринолог Воронцова числилась членом Российской ассоциации содействия науке.

Аналитики считают, что часть состояния Путина может быть скрыта на банковских счетах членов его семьи.

Антикоррупционный фонд покойного российского оппозиционера Алексея Навального заявил в январе этого года, что согласно их расследованию Воронцова заработала более 10 миллионов долларов в период с 2019 по 2022 год как сотрудница медицинской компании.

Владимир Путин ранее заявлял, что его дочери не занимаются политикой и живут обычной жизнью.

СМИ в 2013 году писали, что Мария Воронцова вышла замуж за нидерландского бизнесмена Йоррита Фаассена. Говорят, что пара жила в квартире в Нидерландах стоимостью 3,3 миллиона долларов.

С Екатериной Тихоновой связывали многомиллионную виллу в Биаррике, во Франции, которую купил ее бывший муж Кирилл Шамалов. С каким Шамаловым она развелась в 2018 году. Также младшая дочь Путина якобы имела отношения с артистом российского балета Игорем Зеленским, от которого, вероятно, родила дочь в 2017 году. Впрочем, эта информация тоже не подтверждена.

Напомним, аналитики назвали того, кому диктатор Путин может передать трон. Кто мать наследника и как кремлевский дед представляет себе такой сценарий – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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