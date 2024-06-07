Путин начал выводить своих дочерей в мир: для чего он на самом деле это делает

Российский президент Владимир Путин начал выводить своих дочерей Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в публичное пространство, что раньше было характерно для детей других представителей российской элиты. Такие шаги в путинской России предпринимаются для обеспечения себя и будущего для своих детей.

Об этом пишет The Times.

На этой неделе на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге выступили обе дочери Путина – 39-летняя эндокринолог Мария Воронцова и 37-летняя менеджер и танцовщица Екатерина Тихонова. Это первый случай, когда они появились вместе на одном мероприятии, ведь раньше их отец уходил от любого публичного признания их присутствия.

The Times отмечает, что кроме дочерей Путина, на форуме присутствовали и другие родственники российской элиты, в частности, Ксения Шойгу – дочь министра обороны РФ, Роман Ротенберг – сын одного из давнейших друзей-олигархов Путина и Александр Вайно – сын руководителя аппарата главы Кремля.

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Эксперты считают, что такая "повышенная видимость" дочерей президента РФ не свидетельствует о подготовке к династическому захвату власти после ухода 71-летнего Путина. По мнению доцента российской политики в Университетском колледже Лондона Бена Ноубла, это призвано гарантировать, что они не будут "растоптаны", когда система будет "развиваться и передаваться следующему поколению", а также обеспечить выживание самого Путина, если обстоятельства заставят его отказаться от власти.

Политолог Екатерина Шульман в интервью агентству Bloomberg выразила мнение, что союзники Путина стремятся вовлечь своих детей "в систему" на случай, если дела пойдут плохо, поскольку санкции исключат возможность их отправки в школы и на работу в западные страны.

"Это способ, посредством которого Путин может обеспечить верность режиму со стороны этих членов элиты, убедившись, что они знают, что о них заботятся и что об их детях заботятся", — подытожил Бен Ноубл.

Напомним, вопрос, кто может заменить Путина на кровавом престоле, не исчезает из повестки. Аналитики назвали того, кому диктатор может передать трон. О ком идет речь, кто мать наследника и как кремлевский дед представляет себе такой сценарий – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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