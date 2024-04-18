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Бывшая жена Путина потеряла виллу во Франции

Бывшая жена Путина потеряла виллу во Франции

Президент РФ Владимир Путин и его бывшая супруга Людмила / Фото: Associated Press

Оценочная стоимость недвижимости на берегу Бискайского залива составляет 5,4 млн. евро.

Французские власти конфисковали виллу "Сюзанна" (она же Rêverie) неподалеку от города Биаррица, владельцем которой был предприниматель Артур Очеретный — второй муж Людмилы Путиной, бывшей супруги президента России.

Об этом сообщает издание Challenges.

По информации издания, вилла была изъята еще 6 декабря прошлого года. Это произошло после жалобы Transparency International — неправительственной антикоррупционной организации, требовавшей проверить происхождение средств на ее покупку.

Расследованием занимался отдел по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа. Сотрудники ведомства обыскали особняк, который после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года стоял заброшенным.

Вилла
Вилла "Сюзанна" во Франции, принадлежавшей Людмиле Путиной / Фото: из соцсетей

Вилла в стиле ар-деко площадью 450 кв. с парком площадью 0,5 га, бассейном и полем для гольфа находится в городке Англети на берегу Бискайского залива. Ее оценочная стоимость составляет 5,4 млн евро.

Впервые о французской вилле, оформленной на нового мужа Людмилы Путиной, рассказал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Тогда выяснилось, что покупка произошла после развода Людмилы и Владимира Путиных в 2013 году.

Впоследствии стало известно, что экс-супруга Путина уже как Людмила Очеретная лично приезжала осматривать дом с младшей дочерью Екатериной Тихоновой в окружении нескольких охранников. Рядом с виллой "Сюзанна" расположена и вилла "Альтамира", зарегистрированная на Кирилла Шамалова — уже бывшего мужа Екатерины Тихоновой.

Напомним, младшей дочери Владимира Путина – Екатерине Тихоновой – давно прочат большую политическую роль.

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