Бывшая жена Путина потеряла виллу во Франции

Французские власти конфисковали виллу "Сюзанна" (она же Rêverie) неподалеку от города Биаррица, владельцем которой был предприниматель Артур Очеретный — второй муж Людмилы Путиной, бывшей супруги президента России.

Об этом сообщает издание Challenges.

По информации издания, вилла была изъята еще 6 декабря прошлого года. Это произошло после жалобы Transparency International — неправительственной антикоррупционной организации, требовавшей проверить происхождение средств на ее покупку.

Расследованием занимался отдел по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа. Сотрудники ведомства обыскали особняк, который после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года стоял заброшенным.

Вилла "Сюзанна" во Франции, принадлежавшей Людмиле Путиной / Фото: из соцсетей

Вилла в стиле ар-деко площадью 450 кв. с парком площадью 0,5 га, бассейном и полем для гольфа находится в городке Англети на берегу Бискайского залива. Ее оценочная стоимость составляет 5,4 млн евро.

Впервые о французской вилле, оформленной на нового мужа Людмилы Путиной, рассказал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Тогда выяснилось, что покупка произошла после развода Людмилы и Владимира Путиных в 2013 году.

Впоследствии стало известно, что экс-супруга Путина уже как Людмила Очеретная лично приезжала осматривать дом с младшей дочерью Екатериной Тихоновой в окружении нескольких охранников. Рядом с виллой "Сюзанна" расположена и вилла "Альтамира", зарегистрированная на Кирилла Шамалова — уже бывшего мужа Екатерины Тихоновой.

Напомним, младшей дочери Владимира Путина – Екатерине Тихоновой – давно прочат большую политическую роль.

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