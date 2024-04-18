Колишня дружина Путіна втратила віллу у Франції

Французька влада конфіскувала віллу “Сюзанна” (вона ж Rêverie) неподалік міста Біарріца, власником якої був підприємець Артур Очеретний — другий чоловік Людмили Путіної, колишньої дружини президента Росії.

Про це повідомляє видання Challenges.

За інформацією видання, віллу вилучили ще 6 грудня минулого року. Це сталося після скарги Transparency International — неурядової антикорупційної організації, яка вимагала перевірити походження коштів на її купівлю.

Розслідуванням займався відділ боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа. Співробітники відомства обшукали особняк, який після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року стояв закинутим.

Вілла “Сюзанна” у Франції, яка належала Людмилі Путіній / Фото: із соцмереж

Вілла у стилі ар-деко площею 450 кв.м. з парком площею 0,5 га, басейном та полем для гольфу знаходиться в містечку Англеті на березі Біскайської затоки. Її оціночна вартість становить 5,4 млн євро.

Вперше про французьку віллу, оформлену на нового чоловіка Людмили Путіної, розповів Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Тоді з’ясувалося, що покупка відбулася після розлучення Людмили та Володимира Путіних у 2013 році.

Згодом стало відомо, що ексдружина Путіна уже як Людмила Очеретна особисто приїжджала оглядати будинок із молодшою дочкою Катериною Тихоновою в оточенні кількох охоронців. Поруч із віллою “Сюзанна” розташована й вілла “Альтаміра”, зареєстрована на Кирила Шамалова - уже колишнього чоловіка Катерини Тихонової.

Нагадаємо, молодшій дочці Володимира Путіна – Катерині Тихоновій – давно пророкують велику політичну роль.

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