Зеленский назвал следующие мишени Путина

По словам Владимира Зеленского, видна уже даже очередность, как может дальше пойти агрессия – Балтия, Польша, Балканы и дальше.

Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того, чтобы завтра быть направленным против других.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции.

Президент спрогнозировал следующие мишени кремлевского диктатора Путина. По словам Зеленского, видна уже даже очередность, как может дальше пойти агрессия – Балтия, Польша, Балканы и дальше.

"Этот российский режим не признает предела. Ему недостаточно даже Европы – он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, где не встречает сопротивления", – резюмировал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, кого и почему боится Путин. Украинский лидер считает, что кремлевский диктатор очень слабый человек.

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