Зеленський назвав наступні мішені Путіна

За словами Володимира Зеленського, видно вже навіть черговість, як може далі піти агресія – Балтія, Польща, Балкани і далі.

Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованим проти інших.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції.

Президент спрогнозував наступні мішені кремлівського диктатора Путіна. За словами Зеленського, видно вже навіть черговість, як може далі піти агресія – Балтія, Польща, Балкани і далі.

"Цей російський режим не визнає меж. Йому недостатньо навіть Європи – він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, де не зустрічає супротиву", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, кого і чому боїться Путін. Український лідер вважає, що кремлівський диктатор є дуже слабкою людиною.

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