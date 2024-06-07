ЗС РФ масовано вдарили по Україні: всі деталі атаки

Сьогодні вночі російська армія здійснила чергову атаку ракетами Х-101 та ударними БПЛА "Shahed" по Україні.

Всі деталі чергової терористичної атаки росіян, що вдалося пошкодити РФ, що про це каже влада і як відповіли на це ЗСУ – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Усього в атаці було задіяно 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 та 53 ударних безпілотника "Shahed".

Утім, без руйнувань, на жаль, не минулося - на Київщині загорівся промисловий об'єкт. Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО.

Як пишуть моніторингові пабліки, над областю всю ніч фіксували "Шахеди". Відомо, що кілька дронів вдалося збити.

Куди поцілив ворог

На тлі постійних відключень світла по всій країні, у Мережі одразу почали хвилюватися, чи не поцілив ворог по черговому енергетичному об’єкту. Згодом в Міненерго це прокоментували і заявили, що хоч головною метою ворога є тотальний блекаут в Україні - в ніч проти 7 червня енергетика пошкоджень не зазнала.

Як уточнили в Повітряних силах, ворог атакував Україну безпілотниками та ракетами одразу з кількох різних напрямків. Збивати повітряні цілі ворога довелося у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Окрім Київщини, під удар ворога також потрапив Чугуїв на Харківщині. На щастя, там дрон просто влучив у землю, однак його уламки посікли все, що було навколо.

"М.Чугуїв. Внаслідок потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО", - повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

Відповідь ЗСУ

Дві радіолокаційні станції (РЛС) було пошкоджено внаслідок нічної атаки безпілотників на військову базу росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє видання ASTRA.

У повідомленні йдеться, що про пошкодження розповіли джерела в екстрених службах анексованого регіону. Також стверджується, що пошкодження нібито були незначними.

Військова частина, яку атакували українські дрони, розташована в селі Мисове в Ленінському районі Криму.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВА МАСОВАНА АТАКА ПО УКРАЇНІ: куди поцілили рашисти?! Кадри з місця влучань!

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