У Польщі відреагували на нічну атаку РФ по Україні

Армія Польщі "безперервно відстежує ситуацію на українській території.

Цієї ночі Польща разом із країнами-союзницями піднімала у свій повітряний простір авіацію через російську атаку по Україні.

Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі в Мережі Х.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" та балістичних ракет по цілях, розташованих, зокрема, на західній території України", - наголосили повідомленні.

Польські військові зауважили, що останню активність російської авіації, під час якої було завдано ударів по заходу України, фіксували вночі проти 31 травня і проти 1 червня. Зазначається, що армія Польщі "безперервно відстежує ситуацію на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору".

Пізніше ОК повідомило, що повітряну операцію закінчили через "зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по районах, що межують з нашою територією".

"Ця ніч була дуже напруженою для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака повітряних сил Російської Федерації дальнього радіусу дії накрила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони", − йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні. Було застосовано п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

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