В Польше отреагировали на ночную атаку РФ по Украине

Этой ночью Польша вместе со странами-союзницами поднимала в свое воздушное пространство авиацию из-за российской атаки по Украине.

Об этом сообщило о оперативном командовании Вооруженных сил Польши в Сети Х.

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов с применением крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и баллистических ракет по целям, расположенным, в частности, на западной территории Украины", — подчеркнули в сообщении.

Польские военные отметили, что последнюю активность российской авиации, в ходе которой были нанесены удары по западу Украины, фиксировали ночью против 31 мая и против 1 июня. Отмечается, что армия Польши "непрерывно отслеживает ситуацию на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности по обеспечению безопасности польского воздушного пространства".

Позже ОК сообщило, что воздушную операцию закончили из-за "снижения уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по граничащим с нашей территорией районам".

"Эта ночь была очень напряженной для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку массированная ракетная атака воздушных сил Российской Федерации дальнего радиуса действия накрыла всю территорию Украины, в том числе приграничные с Польшей регионы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами" по Украине. Были применены пять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Читайте также: