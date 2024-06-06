Макрон: Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 – что о них известно

Речь идет о предоставлении Украине истребителей Mirage 2000, а также обучении украинских пилотов.

Украина получит от Франции боевые самолеты Mirage 2000 года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам.

"Франция помогает украинцам противостоять (России. — Ред,), но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество: мы предоставим Mirage 2000-5 и предложим научить пилотов", – объявил Эммануэль Макрон, пока не уточняя количество самолетов, которые собирается передать.

Кроме того, Макрон пообещал, что Франция научит бригаду из 4500 украинских солдат.

Встреча президентов Украины и Франции состоится в пятницу , 7 июня, в Париже.

Что это за самолеты

Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, находящийся на вооружении французской армии с 1980-х годов.

Как пишет "Милитарный", эти истребители имеют большой потенциал для применения бомбового и ракетного вооружения.

Этот самолет способен нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы.

Mirage 2000-5 – модернизированная экспортная версия. Разговоры о возможности поставки Украине французских бомбардировщиков Mirage 2000 начались весной 2023 года.

Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 / Фото: Associated Press

"F-16 остаются приоритетом, но не исключено, что самолеты Mirage 2000 в модификации "D" усилят возможности бомбардировщиков Су-24М", – заявлял в январе командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Mirage 2000 / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что Франция разрешила Украине бить дальнобойными ракетами Scalp по РФ.

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