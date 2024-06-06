Зеленский надеется на помощь союзников в "нормандском" формате

Высадка в Нормандии морского десанта союзных войск Британии, Канады и США в 1944 году позволила освободить Францию от нацистской оккупации.

Во время проходящих во Франции торжеств по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы такой же помощи от союзников для разгрома другого агрессора.

Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

Президент Зеленский ответил утвердительно на вопрос, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине.

"Да, надеюсь", – сказал он.

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Как известно, 6 июня 1944 г. союзные силы Британии, Канады и США успешно высадились в Нормандии, что позволило начать деоккупацию Франции от войск нацистской Германии. Тогда на северо-западном побережье Франции высадилось более 150 тысяч солдат, эта военная операция стала самой большой высадкой морского десанта в истории.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию The Economist, что если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

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