Зеленский прилетел во Францию и сообщил о планах (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прилетели 6 июня во Францию. Глава государства сообщил, что впереди у него важные мероприятия и встречи.

Об этом Зеленский написал в Сети.

"Нормандия. Впереди – важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь", – говорится в заявлении президента.

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Он также отметил, что посетит во Франции особое событие – празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Зеленский подчеркнул, что это мероприятие и день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии.

"Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – отметил глава государства.

Зеленский прилетел во Францию ​​– видео

Напомним, ранее в Елисейском дворце анонсировали, что 7 июня в Париже пройдут переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Зеленским.

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