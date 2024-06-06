Зеленский прилетел во Францию и сообщил о планах (видео)

Президент посетит особое событие – празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прилетели 6 июня во Францию. Глава государства сообщил, что впереди у него важные мероприятия и встречи.
Об этом Зеленский написал в Сети.
"Нормандия. Впереди – важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь", – говорится в заявлении президента.
Он также отметил, что посетит во Франции особое событие – празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Зеленский подчеркнул, что это мероприятие и день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии.
"Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – отметил глава государства.
Напомним, ранее в Елисейском дворце анонсировали, что 7 июня в Париже пройдут переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Зеленским.
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