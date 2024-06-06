Зеленський прилетів до Франції та повідомив про плани (відео)

Президент відвідає особливу подію – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прилетіли 6 червня до Франції. Глава держави повідомив, що попереду в нього важливі заходи та зустрічі.
Про це Зеленський написав у Мережі.
"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", – йдеться в заяві президента.
Він також зазначив, що відвідає у Франції особливу подію – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Зеленський наголосив, що цей захід і день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.
"Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", – зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше в Єлисейському палаці анонсували, що 7 червня у Парижі відбудуться переговори президента Франції Еммануеля Макрона з Зеленським.
Читайте також: