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Зеленський прилетів до Франції та повідомив про плани (відео)

Зеленський прилетів до Франції та повідомив про плани (відео)

Володимир та Олена Зеленські прилетіли до Франції / Скриншот з відео

Президент відвідає особливу подію – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прилетіли 6 червня до Франції. Глава держави повідомив, що попереду в нього важливі заходи та зустрічі.

Про це Зеленський написав у Мережі.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", – йдеться в заяві президента.

Він також зазначив, що відвідає у Франції особливу подію – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Зеленський наголосив, що цей захід і день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.

"Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", – зазначив глава держави.

Зеленський прилетів до Франції – відео

Зеленський прилетів до Франції – відео

Нагадаємо, раніше в Єлисейському палаці анонсували, що 7 червня у Парижі відбудуться переговори президента Франції Еммануеля Макрона з Зеленським.

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