У Китаї зробили заяву про співпрацю з Україною

Мовляв, Пекін прагне до дружніх стосунків з Києвом.

В уряді Китаю заявили, що готові розвивати партнерські відносини з Україною в усіх галузях.

Про це заявив заступник очільника МЗС КНР Сунь Вейдун, повідомляє "Главком".

Він наголосив на тому, що співпраця між Пекіном та Києвом не припиняється протягом 32 років.

"Китай готовий працювати з Україною для реалізації важливого консенсусу, досягнутого главами двох держав, продовження прекрасних традицій взаємної поваги та щирості", - наголосив дипломат.

За словами Вейдуна, у межах зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою,Китай має намір і надалі захищати дружні стосунки з Києвом.

Нагадаємо, Китай заявив, що не візьме участі у мирному саміті щодо України. Нібито це пов'язано з відсутністю російської делегації на заході. Адже серед умов для участі Китаю було визнання форуму як Києвом, так і Москвою.

Український президент Володимир Зеленський заяви, що Київ без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру у Швейцарії. З його слів, Київ не розглядатиме альтернативні "мирні саміти", зокрема, запропонований Пекіном.

Читайте також: