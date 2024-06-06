Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 – що це за літаки

Йдеться про надання Україні винищувачів Mirage 2000, а також навчання українських пілотів.

Україна отримає від Франції бойові літаки Mirage 2000.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам

"Франція допомагає українцям протистояти (Росії. - Ред,), але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю: ми надамо Mirage 2000-5 і запропонуємо навчити пілотів", – оголосив Еммануель Макрон, поки що не уточнюючи кількість літаків, які збирається передати.

Крім того, Макрон пообіцяв, що Франція навчить бригаду з 4500 українських солдатів.

Зустріч президентів України та Франції відбудеться у п’ятницю 7 червня у Парижі.

Що це за літаки

Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач, що перебуває на озброєнні французької армії від 1980-х років.

Як пише "Мілітарний", ці винищувачі мають великий потенціал до застосування бомбового та ракетного озброєння.

Цей літак здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби.

Mirage 2000-5 — модернізована експортна версія. Розмови про можливість постачання Україні французьких бомбардувальників Mirage 2000 почалися навесні 2023-го.

Винищувач ВПС Тайваню Mirage 2000 / Фото: Associated Press

"F-16 залишаються пріоритетом, але не виключено, що літаки Mirage 2000 у модифікації "D" посилять спроможності бомбардувальників Су-24М", – заявляв у січні командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Mirage 2000 / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ.

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