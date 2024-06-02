Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ - BBC

Україна може завдавати удари по аеродромах Курської та Білгородської областей.

Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp - ред.) прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км.

Це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, пише BBC News.

"Ми повинні дозволити [Україні] нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну", - сказав минулого тижня президент Франції Емануель Макрон.

За словами офіцера військової авіації, тепер Україна може завдавати удари по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.

Однак, як зауважують журналісти видання, такі операції будуть обмежені з точки зору того, що вони можуть досягти.

"Українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для їх запуску, що робить їх уразливими для російських систем ППО. Літаки F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для таких завдань. Але президент Зеленський визнає, що досі не ясно, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії", - сказано у статті.

Нагадаємо, США дозволили Україні бити по РФ. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп пояснив, у чому важливість цього рішення.

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