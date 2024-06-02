Якою в Україні буде погода 3 червня: синоптики зробили прогноз

Дощі та грози завтра найбільш ймовірні в західних та північних областях.

В Україні у понеділок, 3 червня, очікується спекотна погода. У більшості центральних областей, на сході та півдні буде до 32 градусів тепла.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вдень на півдні, сході та більшості центральних областей очікується до 32 градусів тепла. Водночас на заході та півночі - до 29 градусів вище нуля.

“Дощі та грози завтра найбільш ймовірні в західних та північних областях України, при грозі можливі сильна злива та шквал. Будьте обережними. На сході, в центрі та на півдні дощів не очікується”, - розповіла синоптикиня.

А от в столиці буде до 26 градусів тепла. Місцями очікується дощ з грозою.

Нагадаємо, що в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23.

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