Чи буде сильна спека у червні: прогноз синоптикині

В Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха, пише "24 Канал".

Синоптикиня зазначила, поки що немає розрахунків про значну спеку в червні. Для першої декади експерти також не спостерігають якісь дуже значні значення температури.

Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується в межах +19 +23 градусів. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 +19 градусів.

"Це на 1,5 - 2 градуси вище за кліматичну норму, але не критично. Сподіваємось, що такої сильної спеки все ж таки не буде. Хоча, звичайно, кілька днів з високими значеннями температури абсолютно не виключені", - сказала Птуха.

З огляду на глобальні кліматичні зміни, зберігається тенденція, що в цей період у широтах України дедалі частіше бувають кілька днів, коли максимальні денні температурні показники доволі високі.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляє, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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