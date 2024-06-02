Будет ли сильная жара в июне: прогноз синоптика

В Украине июнь будет теплее, чем в прошлом году. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру от +19 до +23.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха, пишет "24 Канал".

Синоптик отметила, что пока нет расчетов о значительной жаре в июне. Для первой декады эксперты также не наблюдают какие-либо очень значительные значения температуры.

В целом, по прогнозу специалистов, средняя месячная температура ожидается в пределах +19-23 градусов. В горных районах традиционно ниже, в частности, +16 +19 градусов.

"Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, но не критично. Надеемся, что такой сильной жары все же не будет. Хотя, конечно, несколько дней с высокими значениями температуры абсолютно не исключены", — сказала Птуха.

Учитывая глобальные климатические изменения, сохраняется тенденция, что в этот период в широтах Украины все чаще бывают несколько дней, когда максимальные дневные температурные показатели достаточно высокие.

Напомним, Гидрометцентр сообщает, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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