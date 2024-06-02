Россияне снова атаковали Украину: в каких регионах сбивали "Шахеды"

Ночью оккупанты устроили воздушную атаку по городам Украины. Они выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской области, зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донетчины и 25 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

На протяжении ночи защитниками неба сбили 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что Россия произвела очередной массированный ракетный обстрел.

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