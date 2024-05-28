Каким будет начало лета в Украине: прогноз погоды до конца недели

Несмотря на дожди и грозы, начало лета будет теплым и даже жарким.

Погода в начале лета в Украине будет с грозами, градом и шквалами, но с высокой температурой воздуха. Во второй половине недели они охватят большинство областей.

Об этом говорится в прогнозе погоды на неделю от метеоролога Игоря Кибальчича.

Прогноз погоды на 28 мая

Погода 28 мая принесет в Украину помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости. Возможны слабые "грязные" дожди. Причина таких дождей – пыль из пустынных районов Средней Азии, которая добралась до Украины 27 мая. Дожди с грозами во вторник возможны в южных областях и Крыму, местами в западной части страны. На остальной территории без осадков. Температура воздуха будет составлять +25+30 градусов, в юго-западных областях – +20+25 градусов.

Прогноз погоды на 29 мая

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Прогноз погоды на 29 мая предусматривает, что ночью на юге Украины и Прикарпатье, днем в центре, на западе и местами на востоке государства пройдут дожди с грозами. Ночная температура воздуха составит +12+17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся в центральных и юго-западных областях до +19+24, на остальной территории ожидается +25+30 градусов.

Прогноз погоды на 30 мая.

Погода 30 мая на Правобережье Украины будет с ливнями, градом и шквалистым ветром. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +11+16 градусов, а днем воздух прогреется до +19+24 градусов. Теплее будет на Левобережье – +25+30 градусов.

Прогноз погоды на 31 мая

Прогноз погоды на 31 мая: днем в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы. Однако такая погода не затронет центральные и южные области. Ночная температура воздуха составит +12+17 градусов, днем – +23+28 градусов.

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Прогноз погоды на 1 июня

Погода 1 июня в Украине будет дождливая и с грозами, кроме южных и центральных областей. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +12+17 градусов, а днем потеплеет до +24+29 градусов.

Прогноз погоды на 2 июня

Прогноз погоды на 2 июня также предвещает дожди на большинстве территорий Украины. Местами ожидаются грозы и шквалы. Ночная температура воздуха составит +13+18 градусов, а дневная – +26+31 градус.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды в Украине на все лето.

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