29 мая — какой церковный праздник, почему нельзя скучать и ссориться

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 мая, в православном календаре день памяти Феодосийской мученицы. Она является одной из почитаемых святых в христианстве. Она жила в VIII веке в Константинополе. Ее родители были богатыми и благочестивыми людьми, долго молившимися о рождении ребенка.

После смерти родителей Феодосия раздала бедным все полученное наследие и поступила в монастырь святой Анастасии, где приняла постриг. Часть оставленных денег она использовала для написания образов Богородицы и Спасителя для церкви.

В то время возобновились гонения на иконопочитателей. Император Лев Исавр, известный своим раздражительным характером, приказал уничтожить все иконы в городе1. Особое внимание он уделил образу Христа, висевшему на халке медных ворот Большого Константинопольского дворца. Когда патриарх Анастасий пытался выполнить этот приказ, христиане во главе с Феодосией перебросили стремянку, на которой он стоял.

За этот поступок Феодосию заточили в темницу, где ей в течение семи дней наносили по сто ударов прутьями. На восьмой день его вывели в город, чтобы продемонстрировать последствия неповиновения императору. По дороге охранники продолжали избивать ее. Когда они дошли до Воловой площади, один из солдат жестоко ударил ее по голове, а затем проткнул горло. Феодосия умерла на месте, отдав душу Богу. Ее тело было погребено с почестями в Петрионе.

После ее смерти считается, что мощи Феодосии стали творить чудеса, исцеляя болезни и даря покой и психическое здоровье. Когда иконоборчество было остановлено, Феодосию провозгласили преподобной мученицей.

Приметы 29 мая

Народные приметы 29 мая / Фото: Unsplash

Дождь - к богатому урожаю зерна.

Звездная и теплая ночь - к погожому лету.

Услышать пение кукушки – будет хорошая погода.

Что завтра нельзя делать

В этот день почитается память преподобного Иосифа. Также верили, что нельзя унывать, потому что настроение этого дня влияет на будущее человека. Не стоит ссориться, иначе ссора затянется надолго.

Что можно делать завтра

Чтобы домашний скот был здоровым в течение всего сезона, в этот день ему давали печеные лепешки. Крестьяне шли в поле, чтобы оценить качество посевов, если они уже колосились, то ждали большого урожая.

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