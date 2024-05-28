29 травня — яке церковне свято, чому не можна сумувати і сваритися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 травня, в православному календарі день пам’яті мучениці Феодосії. Вона є однією з пошанованих святих у християнстві. Вона жила у VIII столітті в Константинополі. Її батьки були заможними і благочестивими людьми, які довго молились за народження дитини.

Після смерті батьків Феодосія роздала бідним весь отриманий спадок і вступила до монастиря святої Анастасії, де прийняла постриг. Частину залишених грошей вона використала на написання образів Богородиці і Спасителя для церкви.

У той час відновилися гоніння на іконошанувальників. Імператор Лев Ісавр, який був відомий своїм дратівливим характером, наказав знищити всі ікони у місті1. Особливу увагу він приділив образу Христа, який висів на халку мідних воріт Великого Константинопольського палацу. Коли патріарх Анастасій намагався виконати цей наказ, християни на чолі з Феодосією перекинули драбину, на якій він стояв.

За цей вчинок Феодосію заточили в темницю, де їй протягом семи днів наносили по сто ударів прутами. На восьмий день її вивели в місто, щоб продемонструвати наслідки непокори імператору. Дорогою охоронці продовжували бити її. Коли вони дійшли до Волової площі, один з солдатів жорстоко вдарив її по голові, а потім проткнув горло. Феодосія померла на місці, віддавши душу Богу. Її тіло було поховане з почестями в Петріоні.

Після її смерті, вважається, що мощі Феодосії стали творити дива, зцілюючи хвороби та даруючи спокій і психічне здоров’я. Коли іконоборство було зупинено, Феодосію проголосили преподобною мученицею.

Прикмети 29 травня

Народні прикмети 29 травня / Фото: Unsplash

Дощить — до багатого урожаю зерна.

Зіркова та тепла ніч — до погожого літа.

Почути спів зозулі — буде хороша погода.

Що завтра не можна робити

Здавна цей день вважали найменш сприятливим, а тому намагалися не виходити зайвий раз на вулицю. Також вірили, що не можна сумувати, бо настрій цього дня впливає на майбутнє людини. Не варто сваритися, інакше сварка затягнеться надовго.

Що можна робити завтра

Щоб домашня худоба була здоровою протягом всього сезону, цього дня їй давали печені коржики. Селяни йшли в поле, щоб оцінити якість посівів, якщо вони вже колосилися, то чекали на великий урожай.

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