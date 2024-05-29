Астрологічний прогноз на 29 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку важливих справ, які виявляться надзвичайно успішними. Також можна здійснювати угоди та підписувати договори, які незабаром принесуть солідні дивіденди.

Символ дня: Табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий, марсала.

Щасливі камені дня: циркон, золотий пісок.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у легкій формі, особливо якщо одразу ж – негайно – звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно уникати жирної та смаженої їжі, алкоголю, ліків – тобто всього, що може негативно вплинути на печінку.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна збирати ранні коренеплоди – наприклад, цибулю чи моркву, а також заготовляти цілющі трави.

Магія та містика дня: можна займатися домашньою магією – насамперед тією, яка відважує від порога небажаних гостей із недобрими намірами.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть жодного смислового навантаження, тому не варто звертати на них уваги.

Табу дня: необхідно побоюватися травм і ран, навіть якщо вони є невеликим порізом.

Цитата дня: «Гарна брехня? Увага! Це вже творчість» (Станіслав Єжи Лец).

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