Астрологический прогноз на 29 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел, которые окажутся на редкость успешными. Также можно совершать сделки и подписывать договоры, которые в самом скором времени принесут солидные дивиденды.

Символ дня: табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, марсала.

Счастливые камни дня: циркон, "золотой песок".

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, особенно если сразу же – без промедления – обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо избегать жирной и жареной пищи, алкоголя, лекарств – то есть, всего, что может негативно повлиять на печень.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно собирать ранние корнеплоды – например, лук или морковь, а также заготавливать целебные травы.

Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией – прежде всего той, которая отваживает от порога нежелательных гостей с недобрыми намерениями.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут никакой смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: необходимо опасаться травм и ран, даже если они представляют собой небольшой порез.

Цитата дня: "Красивая ложь? Внимание! Это уже творчество" (Станислав Ежи Лец).

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