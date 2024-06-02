У ніжному костюмі кольору пудри: княгиня Шарлін відвідала пологове відділення

Майже десять років тому у цій установі вона й сама стала мамою.

Княгиня Монако — 46-річна дружина князя Альбера II — Шарлін, відвідала пологове відділення Лікарняного центру принцеси Грейс, щоб зустрітися з новонародженими та привітати молодих батьків.

Цей традиційний візит був організований за сприяння Червоного Хреста Монако та його волонтерів й приурочений до Дня матері.

Завітала до пологового відділення княгиня в ніжно-рожевому костюмі від бренду Ralph Lauren, який включав подовжений жакет і прямі штани з відворотами. Носила вона його у поєднанні з білою футболкою та бежевими туфлями-човниками. Волосся Шарлін уклала в просту зачіску з чубчиком і зробила легкий макіяж. Образ завершували сережки-перлини.

Нагадаємо, що Шарлін і сама мама двох дітей — близнят Жака та Габріелли, які народилися у цьому ж медичному закладі. З нагоди Дня матері Палац також показав новий знімок княгині з її дітьми.

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