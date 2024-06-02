В нежном костюме цвета пудры: княгиня Шарлин посетила родильное отделение

Почти десять лет тому назад в этом учреждении она и сама стала мамой.

Княгиня Монако - 46-летняя супруга князя Альбера II - Шарлин, посетила родильное отделение Больничного центра принцессы Грейс, чтобы встретиться с новорожденными и поздравить молодых родителей.

Этот традиционный визит был организован при содействии Красного Креста Монако и его волонтеров и приурочен ко Дню матери.

Посетила родильное отделение княгиня в нежно-розовом костюме от бренда Ralph Lauren, который включал удлиненный жакет и прямые брюки с отворотами. Носила она его в сочетании с белой футболкой и бежевыми туфлями-лодочками. Волосы Шарлин уложила в простую прическу с челкой и сделала легкий макияж. Образ завершали серьги-жемчужины.

Напомним, что Шарлин и сама мама двух детей - близнецов Жака и Габриэллы, которые родились в этом же медицинском учреждении. По случаю Дня матери Дворец также показал и новый снимок княгини с ее детьми.

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